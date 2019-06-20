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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ ПОСЛЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА В СУДЕ И ДО ВЫНЕСЕНИЯ СУДОМ РЕШЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ СПОРА
13:43 20.06.2019

На заседании Палаты представителей Национального собрания 19 июня депутаты приняли в первом чтении проект Закона «Об изменении законов по вопросам медиации».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, законопроектом предлагается в целях оперативного разрешения экономического спора между юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями закрепить обязательность предъявления претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора) либо проведения медиации до обращения в суд.

Кроме того, предлагается установить право заинтересованных лиц до обращения в суд с иском о защите нарушенных или оспариваемых прав, вытекающих из гражданских, семейных, трудовых, других правоотношений, урегулировать спор в досудебном порядке, в том числе с участием медиатора.

Планируется также расширить возможности для применения медиации после возбуждения дела в суде и до вынесения судом решения по существу спора. Так, суду предоставляется право по собственной инициативе при отсутствии возражений сторон направить их для урегулирования спора с участием медиатора.

Законопроектом предлагается предоставить сторонам дополнительные гарантии по исполнению договоренностей, достигнутых в медиации, которые, как правило, должны исполняться сторонами добровольно и добросовестно. В связи с этим определяется порядок выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение медиативного соглашения в случае его неисполнения одной из сторон.

Для создания условий, способствующих сохранению семьи, защите прав и законных интересов супругов и детей, предлагается закрепить возможность направления супругов, обратившихся с заявлением о расторжении брака в орган, регистрирующий акты гражданского состояния, либо с аналогичным исковым заявлением в суд, в установленный законодательством для примирения срок к медиатору, в том числе для участия в информационной встрече с медиатором.

В нормативном акте предлагается определить понятие и основное содержание информационной встречи с медиатором, а также правила ее проведения.
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