На заседании Палаты представителей Национального собрания 19 июня депутаты приняли в первом чтении проект Закона «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, законопроектом предусматривается корректировка отдельных норм Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 года «О нотариате и нотариальной деятельности» с учетом практики их применения, а также в целях их гармонизации с положениями модельного закона «О нотариате», принятого постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств от 27 марта 2017 г. № 46-9.

В частности, законопроектом предлагается закрепить государственные гарантии обеспечения нотариальной деятельности путем запрещения изъятия нотариальных документов (за исключением случаев, установленных законодательными актами), введения обязанности государственных органов, иных государственных организаций представлять по запросу нотариусов имеющиеся сведения и (или) документы, необходимые для осуществления нотариальных действий.

Кроме того, предлагается придать внесенным в реестр для регистрации нотариальных действий документу, удостоверенному лицом, уполномоченным совершать определенные нотариальные действия, и его дубликату статус нотариального акта, являющегося законным и достоверным подтверждением удостоверенных этим документом прав, обязанностей и фактов, имеющих юридическое значение, а также обязательным для всех государственных органов, иных организаций и граждан.

В законопроекте также предлагается пересмотреть компетенцию и виды нотариальных действий, совершаемых нотариусами, уполномоченными должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов, дипломатическими агентами дипломатических представительств Республики Беларусь и консульскими должностными лицами консульских учреждений Республики Беларусь.

Помимо этого, предлагается уточнить порядок деятельности нотариальных архивов исходя из выявленных пробелов в регулировании их деятельности; скорректировать вопросы, касающиеся дисциплинарной ответственности нотариусов; закрепить возможность использования нотариусом видеозаписи для фиксации хода совершения нотариального действия и установить единый трехлетний срок для предъявления к исполнению исполнительной надписи к принудительному исполнению (как для граждан, так и для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц).