Постановлением Совета министров № 401 от 17 июня 2019 г. временно вводится лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы ЕАЭС.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов твердолиственных пород, происходящих с территории Республики Беларусь, осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Основанием для выдачи разовой лицензии является наличие заключенного между названным концерном и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных пород.

Министерству иностранных дел поручено в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию и Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о мерах по ограничению экспорта лесоматериалов твердолиственных пород и внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами-членами Евразийского экономического союза аналогичных мер.

Основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.