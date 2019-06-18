В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для выработки подходов по регулированию перехода к программному бюджетированию капитальных вложений. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра № 236р от 17 июня 2019 г.

В частности, рабочей группе поручено в срок до 1 марта 2020 г. разработать проект нормативного правового акта Главы государства об утверждении порядка программного бюджетирования капитальных вложений.

Обязанности по организационному обеспечению деятельности рабочей группы возложены на Министерство экономики.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, руководителем рабочей группы назначен заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.