Постановлением Совета министров № 395 от 15 июня 2019 г. регулируются вопросы организации и проведения государственных закупок товаров (работ, услуг).

В частности, документом устанавливается, что электронными торговыми площадками для проведения на них открытых конкурсов, электронных аукционов и процедур запроса ценовых предложений являются электронная торговая площадка информационного республиканского унитарного предприятия«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и электронная торговая площадка открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа».

Государственные закупки с применением биржевых торгов осуществляются на товарной бирже (открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа»).

Услуги организатора по организации и проведению процедур госзакупок оплачиваются заказчиками и (или) участниками таких процедур, кроме случая, когда организатором выступает госорган, а услуги оператора электронной торговой площадки –участниками таких процедур. При этом плата за данные услуги определяется организатором, оператором электронной торговой площадки исходя из размера их экономически обоснованных затрат (при рентабельности не более 5%). Процедура запроса ценовых предложений применяется при пороговом значении ориентировочной стоимости годовой потребности госзакупки: товаров – более 300, но не более 1000 базовых величин; работ (услуг) – более 300, но не более 3000 базовых величин.

При проведении открытого и закрытого конкурсов, электронного аукциона, процедуры запроса ценовых предложений применяется преференциальная поправка в размере:

15% – в случае предложения участником товаров (работ, услуг), происходящих из Республики Беларусь и (или) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

25% – в случае предложения участником товаров (работ, услуг) собственного производства организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50% списочной численности работников.

Преференциальная поправка не применяется в отношении части товаров (работ, услуг), являющихся предметом госзакупки, в том числе его лотом (частью), а также предметом госзакупки при проведении конкурсов и процедур запроса ценовых предложений, в случае подачи предложений только участниками, имеющими право на применение преференциальной поправки одинакового размера.

Постановлением определены следующие перечни товаров (работ, услуг):

госзакупки которых осуществляются с применением электронных аукционов;

процедуры госзакупок которых проводятся с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;

ежедневной и (или) еженедельной потребности;

перечень вооружения и военной техники, госзакупки которых осуществляются с применением процедуры закупки из одного источника;

госзакупки которых осуществляются с применением биржевых торгов;

необходимых для проведения выборов и референдумов, госзакупки которых осуществляются с применением процедуры закупки из одного источника;

перечень поставщиков и печатной продукции, требующей специальной степени защиты, госзакупки которой осуществляются с применением процедуры закупки из одного источника у указанных в данном перечне поставщиков.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом также утверждено Положение о порядке аккредитации на электронной торговой площадке, которой подлежат юридические и физические лиц, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся заказчиками, организаторами или планирующие принять участие в процедурах госзакупок.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 г.