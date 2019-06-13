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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
13:06 17.06.2019

Постановлением Совета Министров № 385 от 14 июня 2019 г. утверждено Положение о физической защите объектов использования атомной энергии.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, физическая защита предусматривает единую систему планирования, координации, контроля и реализации комплекса технических и организационных мер при сооружении, вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения, а также при перевозке ядерных материалов, отработавших ядерных материалов, эксплуатационных радиоактивных отходов.

Согласно документу, обеспечение и поддержание физической защиты включают:

формирование и реализацию государственной политики в области обеспечения физической защиты;

формирование системы уполномоченных республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, осуществляющих государственное регулирование деятельности по обеспечению физической защиты;

подготовку и принятие компетентными органами нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, и др.

Меры по обеспечению физической защиты распространяются на объекты использования атомной энергии и их уязвимые места, а также на информацию об объектах использования атомной энергии, неправомерные действия в отношении которой могут способствовать несанкционированным действиям, создать угрозу здоровью либо жизни людей в результате вредного воздействия ионизирующего излучения или привести к радиоактивному загрязнению окружающей среды.

Физическая защита, в том числе при перевозке ядерных материалов, отработавших ядерных материалов, эксплуатационных радиоактивных отходов, осуществляется в целях предотвращения несанкционированного проникновения на территорию ядерной установки и (или) пункта хранения, несанкционированного доступа к ядерным материалам, отработавшим ядерным материалам, эксплуатационным радиоактивным отходам, своевременного выявления, предупреждения и пресечения угроз безопасности объектов использования атомной энергии, в том числе террористического и диверсионного характера и др.

Также документом определяются основные требования к инженерно-техническим средствам физической защиты, применение которых должно обеспечивать обозначение границ охраняемых зон и зон ограниченного доступа, санкционированный доступ людей и транспортных средств в охраняемые зоны, здания, сооружения и помещения, а также предотвращение или задержку несанкционированного доступа, дистанционное наблюдение за участками охраняемых зон, зданиями, сооружениями и помещениями для своевременной оценки ситуации при обнаружении несанкционированных действий, обнаружение попыток несанкционированного проноса и провоза запрещенных веществ и др.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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