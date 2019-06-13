В соответствии с постановлением правительства № 381 от 12 июня 2019 г. выдача разрешений на ввоз на территорию страны и (или) вывоз за ее пределы с 17 июня по 2 июля 2019 г. радионуклидных источников I-III категорий по степени радиационной опасности (исключение – радиофармацевтические препараты с периодом полураспада менее 100 суток) временно приостанавливается.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу после официального опубликования.