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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛО ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
17:11 14.06.2019
В соответствии с постановлением правительства № 381 от 12 июня 2019 г. выдача разрешений на ввоз на территорию страны и (или) вывоз за ее пределы с 17 июня по 2 июля 2019 г. радионуклидных источников I-III категорий по степени радиационной опасности (исключение – радиофармацевтические препараты с периодом полураспада менее 100 суток) временно приостанавливается.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу после официального опубликования.
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