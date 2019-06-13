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В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ ОРГАНИЗМОВ
14:29 14.06.2019

Постановлением Совета министров № 382 от 12 июня 2019 г. утверждены Положение о порядке проведения оценки рисков возможных вредных воздействий генно-инженерных организмов на здоровье человека и окружающую среду и Положение о порядке и условиях выдачи разрешений на высвобождение непатогенных генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом также определен перечень организаций, уполномоченных проводить оценку рисков возможных вредных воздействий генно-инженерных организмов на здоровье человека и окружающую среду. В него входят различные структурные подразделения Национальной академии наук Беларуси: институт генетики и цитологии, институт микробиологии, институт леса, институт биофизики и клеточной инженерии, институт физиологии, НПЦ по биоресурсам, а также Гродненский государственный аграрный университет, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии и НПЦ гигиены.

Для проведения оценки рисков юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (заинтересованное лицо) представляет образцы генно-инженерных организмов, а также материалы, содержащие информацию о них и мерах по предупреждению возможных вредных воздействий на здоровье человека и окружающую среду.

При необходимости заинтересованное лицо может представить обоснование необходимости рассматривать такую информацию об оценке риска в качестве конфиденциальной, которая используется в соответствии с законодательством.

Оценка рисков проводится в течение 120 дней начиная со дня заключения договора.

Организация обязана в течение пяти дней со дня заключения договора представить материалы в Национальный координационный центр биобезопасности при институте генетики и цитологии НАН Беларуси, который в течение 3 рабочих дней после получения информации об оценке риска размещает ее на своем сайте в сети Интернет в целях информирования общественности о планируемой генно-инженерной деятельности. Заинтересованные юридические и физические лица могут направить замечания и предложения в отношении информации о планируемой генно-инженерной деятельности в течение 60 дней со дня ее размещения.

По результатам проведения оценки рисков уполномоченная организация оформляет протокол, содержащий выводы о допустимости (недопустимости) высвобождения генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний или использования в хозяйственных целях, который является бессрочным.

Что касается Положения о порядке и условиях выдачи разрешений на высвобождение непатогенных генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний, то действие документа не распространяется на высвобождение в окружающую среду для проведения испытаний непатогенных генно-инженерных организмов, выведенных методами традиционной селекции с использованием в качестве исходного материала генно-инженерных сортов растений, пород животных, штаммов микроорганизмов, включенных в Государственный реестр сортов генно-инженерных растений, пород генно-инженерных животных и штаммов непатогенных генно-инженерных микроорганизмов.

Высвобождение непатогенных генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний осуществляется на основании разрешения, выдаваемого Минприроды с учетом рекомендаций экспертного совета, который принимает рекомендации о допустимости (недопустимости) высвобождения непатогенных генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний

После проведения первого высвобождения генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний заинтересованное лицо в течение 60 дней со дня окончания проведения испытаний представляют в Минприроды отчет, в котором указываются результат испытаний, выводы об эффективности использованных мер предупреждения риска возможных вредных воздействий генно-инженерных организмов на окружающую среду и здоровье человека, о целесообразности применения указанных мер при последующих высвобождениях испытанных генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний или в иных целях.

Постановление вступает в силу с 29 июня 2019 г.
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