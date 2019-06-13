НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ФОРМАХ БИЛЕТА И БАГАЖНОЙ КВИТАНЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 24 ИЮНЯ

13:55 14.06.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь «Об утверждении форм билета и багажной квитанции на международные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении». Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 14 по 24 июня 2019 г. включительно на электронный адрес: .