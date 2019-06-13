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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УПРОЩЕНА ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК
10:52 14.06.2019
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси упростило выдачу разрешений для международных автомобильных перевозок. Соответствующие изменения внесены в постановление Минтранса №28 от 30 ноября 2018 года «Об утверждении инструкции о порядке распределения, выдачи и использования разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь, по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок».
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, юридические лица, созданные с целью выполнения международных автомобильных перевозок грузов для собственных нужд, или индивидуальные предприниматели, получившие лицензию на выполнение международных автомобильных перевозок грузов в первом квартале текущего года, могли подать заявление на выдачу разрешения только начиная с третьего квартала, что приводило к простоям автотранспорта и невозможности оплаты лизинговых платежей.
Новая редакция постановления корректирует сроки, в которые можно ходатайствовать о выдаче разрешений. В частности, юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получать разрешения, начиная с квартала, следующего за кварталом получения лицензии.
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