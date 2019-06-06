Постановлением правительства № 372 от 7 июня 2019 г. утверждена Инструкция о порядке маркирования радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, Инструкцией установлен порядок маркирования Государственной инспекцией Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации (республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ») радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, планируемых к эксплуатации в период подготовки и проведения II Европейских игр 2019 года на территории объектов, задействованных в проведении спортивных соревнований и иных мероприятий в рамках Европейских игр.

Действие Инструкции не распространяется на радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства специального назначения.

Маркирование осуществляется специальными самоклеящимися марками с QR-кодами, макет которых определяется Государственной инспекцией.

Радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства должны быть предъявлены их владельцами для тестирования и маркирования не позднее чем за 2 часа до начала их эксплуатации.

В перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих маркированию вошли: телерепортажные и земные станции спутниковой связи; базовые и абонентские радиостанции оперативной, транкинговой, персональной и технологической радиосвязи; беспроводные видеокамеры и системы дистанционного управления ими; радиоэлектронные средства малого радиуса действия (SRD устройства), в том числе радиопереговорные устройства и радиоуправляемые игрушки, радиомикрофоны, автоматические радиопередатчики для подачи сигналов бедствия; радиоэлектронные средства систем отслеживания местоположения животных и др.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует до 30 июня 2019 г.