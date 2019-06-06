ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК МАРКИРОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ВО ВРЕМЯ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР
12:21 11.06.2019

Постановлением правительства № 372 от 7 июня 2019 г. утверждена Инструкция о порядке маркирования радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, Инструкцией установлен порядок маркирования Государственной инспекцией Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации (республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ») радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, планируемых к эксплуатации в период подготовки и проведения II Европейских игр 2019 года на территории объектов, задействованных в проведении спортивных соревнований и иных мероприятий в рамках Европейских игр.

Действие Инструкции не распространяется на радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства специального назначения.

Маркирование осуществляется специальными самоклеящимися марками с QR-кодами, макет которых определяется Государственной инспекцией.

Радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства должны быть предъявлены их владельцами для тестирования и маркирования не позднее чем за 2 часа до начала их эксплуатации.

В перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих маркированию вошли: телерепортажные и земные станции спутниковой связи; базовые и абонентские радиостанции оперативной, транкинговой, персональной и технологической радиосвязи; беспроводные видеокамеры и системы дистанционного управления ими; радиоэлектронные средства малого радиуса действия (SRD устройства), в том числе радиопереговорные устройства и радиоуправляемые игрушки, радиомикрофоны, автоматические радиопередатчики для подачи сигналов бедствия; радиоэлектронные средства систем отслеживания местоположения животных и др.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует до 30 июня 2019 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2019
валюта курс
EUR 2.3648
USD 2.0985
RUB 3.2249
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3504 -0.0064
USD 2.0805 -0.012
RUB 3.2125 -0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3410 2.3480
USD 2.0690 2.0750
RUB 3.2040 3.2150
подробнее

Конвертация в банках
на 11.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1350
EUR/RUB 72.8000 73.3000
USD/RUB 64.3000 64.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте