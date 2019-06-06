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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ УКАЗА ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОВАРОВ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ДО 20 ИЮНЯ
16:03 10.06.2019
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)», направленный на совершенствование отношений в области государственных закупок.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено установление:
обязанности проведения с 1 января 2020 года процедуры закупок из одного источника в соответствии с пунктами 7 и 9 (при ориентировочной стоимости предмета государственной закупки от 50 до 300 базовых величин) приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» на электронных торговых площадках;
требований к валюте договора на государственную закупку и валюте платежа;
особенностей проведения изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного источника;
случаев возможного заключения договора на государственную закупку на срок более года;
возможности продления ранее заключенных договоров на первые два месяца года при приобретении товаров (работ, услуг), в которых имеется ежедневная (еженедельная) потребность.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 10 по 20 июня 2019 г. включительно.
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