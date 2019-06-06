ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРОЕКТ УКАЗА ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОВАРОВ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ДО 20 ИЮНЯ
16:03 10.06.2019

На общественное обсуждение вынесен проект указа «О вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)», направленный на совершенствование отношений в области государственных закупок.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено установление:

обязанности проведения с 1 января 2020 года процедуры закупок из одного источника в соответствии с пунктами 7 и 9 (при ориентировочной стоимости предмета государственной закупки от 50 до 300 базовых величин) приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» на электронных торговых площадках;

требований к валюте договора на государственную закупку и валюте платежа;

особенностей проведения изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного источника;

случаев возможного заключения договора на государственную закупку на срок более года;

возможности продления ранее заключенных договоров на первые два месяца года при приобретении товаров (работ, услуг), в которых имеется ежедневная (еженедельная) потребность.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 10 по 20 июня 2019 г. включительно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2019
валюта курс
EUR 2.3648
USD 2.0985
RUB 3.2249
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3504 -0.0064
USD 2.0805 -0.012
RUB 3.2125 -0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3500 2.3530
USD 2.0800 2.0820
RUB 3.2090 3.2160
подробнее

Конвертация в банках
на 10.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1320
EUR/RUB 72.9000 73.5000
USD/RUB 64.7000 65.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте