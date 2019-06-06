Указом № 222 от 7 июня 2019 года приняты дополнительные меры по совершенствованию строительной деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, заказчики, которые строят жилые помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда или надстраивают такие помещения на мансардных этажах существующих жилых домов, освобождаются от уплаты компенсации в счет усредненной нормы сноса.

Средства компенсации в счет усредненной нормы сноса, поступающие в местные бюджеты, будут использоваться не только для строительства жилья для граждан, переселяемых из сносимых жилых домов, но и на возведение объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в микрорайонах многоэтажной жилой застройки.

Кроме того, изменяется состав документов, необходимых для организации аукционов по продаже земельных участков для размещения объектов пятого класса сложности в средних, малых городах и сельской местности. Из перечня исключаются градостроительные паспорта.

Аналогичный подход в названных населенных пунктах устанавливается в отношении земельных участков, которые предназначены для строительства объектов по инвестиционным договорам, заключенным с Республикой Беларусь.