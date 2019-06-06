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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
09:43 10.06.2019
Указом № 223 от 7 июня 2019 года устанавливается порядок регулирования закупок товаров, работ, услуг при строительстве.
Согласно документу, определяется порядок регулирования закупок в строительной отрасли и механизм проведения торгов (подрядных торгов), биржевых торгов либо переговоров при их осуществлении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, указ принят в целях дальнейшего развития конкуренции в строительстве, обеспечения снижения стоимости и повышения качества строительных работ, своевременности ввода объектов в эксплуатацию, эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на строительство.
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