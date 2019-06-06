НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

09:43 10.06.2019 Указом № 223 от 7 июня 2019 года устанавливается порядок регулирования закупок товаров, работ, услуг при строительстве. Согласно документу, определяется порядок регулирования закупок в строительной отрасли и механизм проведения торгов (подрядных торгов), биржевых торгов либо переговоров при их осуществлении. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, указ принят в целях дальнейшего развития конкуренции в строительстве, обеспечения снижения стоимости и повышения качества строительных работ, своевременности ввода объектов в эксплуатацию, эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на строительство.