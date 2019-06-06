В мае принят Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам правового регулирования жилищных отношений». Он предусматривает изложение Жилищного кодекса в новой редакции, корректировку Гражданского кодекса и ряда законов.

Некоторые из новаций законодательства разъясняет Национальный центр правовой информации.

Так, в перечень основных жилищно-коммунальных услуг добавлены услуги по техническому обслуживанию лифта, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома и работу оборудования, уточнен порядок их оплаты.

Урегулированы вопросы, связанные с финансовой арендой (лизингом) жилых помещений.

Законодательно урегулировано распространение норм Жилищного кодекса по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий на граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь (не распространяется на иностранных граждан, лиц без гражданства, временно проживающих на территории Республики Беларусь).

За сельскохозяйственными организациями закреплено право повторно предоставлять освобождаемые жилые помещения государственного жилищного фонда, построенные с использованием средств местных бюджетов, местных целевых бюджетных жилищно-инвестиционных фондов, инновационных фондов, а также льготных кредитов ОАО «Белагропромбанк», и переданные ими в коммунальную собственность (либо в ее пределах) в рамках финансового оздоровления организаций.

При предоставлении жилого помещения социального пользования установлено, что оно не может быть менее однокомнатной квартиры.

Участникам долевой собственности будет выплачиваться денежная компенсация за жилые помещения (соразмерно их доле в праве собственности), признанные не соответствующими установленным для проживания санитарным и техническим требованиям и непригодными для проживания.

Бывшие воспитанники детских интернатных учреждений получают право на первоочередное предоставление жилых помещений государственного жилищного фонда в общежитии (за исключением общежитий, находящихся в ведении специализированных учебно-спортивных учреждений, предоставляемых на период спортивной подготовки).

Граждан можно будет выселить из общежитий по требованию наймодателя в случае систематического разрушения и порчи жилых или иных помещений, нарушения правил пользования такими помещениями, делающих невозможным для других проживание в одном общежитии.

В новом законе урегулированы особенности функционирования счетов, на которых аккумулируется плата за капитальный ремонт. Отсутствие статуса «спецсчета» позволяло списывать аккумулируемые денежные средства в бесспорном порядке. При этом по своей сути указанные средства являются средствами плательщиков жилищно-коммунальных услуг, а не средствами организации или исполкома.

Поэтому предусмотрено, что обращение взыскания по исполнительным и иным документам, являющимся основанием для списания денежных средств со счетов в бесспорном порядке, на денежные средства, размещенные на специальных счетах исполкомов, организаций застройщиков и товариществ собственников, не производится, арест не налагается, приостановление операций по специальным счетам не осуществляется. Эти требования не распространяются на случаи, предусмотренные законодательством, в частности, о предотвращении легализации доходов, полученные преступным путем.

Закон сохраняет социальные и правовые гарантии для граждан в жилищной сфере, среди которых получение жилых помещений социального пользования многодетными семьями, инвалидами I и II группы, одинокими неработающими пенсионерами, семьями с детьми-инвалидами и другими категориями, возможность включения арендного жилья в состав социального без взимания платы за пользование в установленных законодательством случаях и ряд иных гарантий.

Отношения, связанные с приватизацией жилья государственного жилфонда и предоставления таких жилых помещений по договорам поднайма, – с 1 июля 2016 года истек срок обращения граждан за приватизацией, прекращены обязательства по договорам поднайма.

Институт «поднайма» применительно ко всем видам жилых помещений как государственного, так и частного жилищных фондов.