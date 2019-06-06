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УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДРАБОТНИКОВ НА СТАЖИРОВКУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
11:35 07.06.2019

Постановлением Совет министров № 367 от 05.06.2019 г. утверждено Положение о порядке направления педагогических работников на стажировку в организациях иностранных государств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом определен порядок направления на стажировку педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава государственных учреждений высшего образования, за исключением педагогических работников учреждений сферы культуры, в организациях иностранных государств в рамках программы развития системы образования, на основании международных договоров Республики Беларусь, а также договоров, заключаемых между указанными учреждениями и организациями иностранных государств.

На стажировку за рубежом педагогические работники направляются согласно планам, утверждаемым ежегодно заказчиками соответствующих мероприятий программы c учетом поступивших заявок.

Срок стажировки определяется учреждением, направляющим педагогического работника, по согласованию с организацией иностранного государства и составляет для руководителей из числа профессорско-преподавательского состава до одной недели, для иных педагогических работников – до пяти месяцев.

Финансирование расходов на стажировку осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на реализацию программы, средств, полученных от приносящей доходы деятельности учреждения, и иных источников, не запрещенных законодательством.

Настоящее постановление принято в целях повышения качества подготовки педагогических работников учреждений высшего образования, создания условий для освоения передового зарубежного опыта работы, прогрессивных форм и методов педагогической деятельности.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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