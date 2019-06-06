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В БЕЛАРУСИ РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, КОГДА РАСЧЕТЫ ПРИ ИМПОРТЕ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ СО СЧЕТОВ ИМПОРТЕРОВ
10:38 07.06.2019

Национальный банк Беларуси постановлением правления №234 от 30 мая 2019 г. расширил установленный перечень случаев, когда расчеты при импорте товаров (работ, услуг) могут осуществляться не со счетов импортеров, а в ином порядке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, документ принят в целях урегулирования отдельных аспектов деятельности, связанной с исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – резидентами Беларуси валютного законодательства при реализации товаров, программных продуктов, а также выполнении работ, оказании услуг физическим лицам на территории Беларуси с использованием электронных информационных систем (платежных платформ) нерезидентов.

Постановлением №234 установлено, что резиденты Беларуси вправе осуществлять расчеты по внешнеторговому договору, предусматривающему оказание нерезидентом услуг по приему платежей в пользу данного резидента, путем удержания нерезидентом своего вознаграждения из сумм, полученных от физических лиц за реализуемые этим резидентом товары, охраняемую информацию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, выполненные работы, оказанные услуги на территории Беларуси.

При этом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов сохраняется требование о получении только белорусских рублей при осуществлении расчетов физическими лицами за товары, программные продукты, работы, услуги, реализуемые на территории Беларуси с использованием электронных систем (платежных платформ) нерезидентов.

Постановление №234 вступит в силу с 18 июня 2019 г. и будет способствовать дальнейшему развитию дистанционных каналов обслуживания во всех сферах общества, улучшению деловой среды и повышению цифровизации экономики Беларуси.
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