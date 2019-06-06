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ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА

09:38 07.06.2019 Постановлением Совета министров № 366 от 5 июня 2019 г. определен перечень генеральных проектных, генеральных подрядных, инженерных организаций для проектирования и строительства объектов учреждения образования ”Национальный детский технопарк“. Согласно документу, строительство школы на 750 ученических мест, общежития на 300 мест, реконструкцию объекта под размещение учебно-лабораторного корпуса будут осуществлять УП ”Минскпроект“, УП ”Белпромпроект“, ОАО ”Стройтрест № 4“ и КУП ”УКС Минского горисполкома“. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение двух лет.