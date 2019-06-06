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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН О СОВМЕСТНОМ ДОМОВЛАДЕНИИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 17 ИЮНЯ
18:05 06.06.2019
На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь», которым предусмотрено утверждение новой редакции Закона от 8 января 1998 г. № 135-З «О совместном домовладении».
Организатор публичного обсуждения – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси и на сайте Государственного комитета по имуществу с 6 по 16 июня 2019 г.
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