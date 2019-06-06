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ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
15:45 06.06.2019
Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 4 мая 2019 г. № 27 утверждена Инструкция о порядке формирования и ведения реестра производителей органической продукции.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организацией, уполномоченной на ведение данного реестра, определен Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации.
Ведение реестра будет осуществляться в электронном виде.
Реестр является официальным и общедоступным источником информации о производителях органической продукции. Содержащиеся в нем сведения будут доступны на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации в режиме текущего времени.
Датой включения в реестр считается дата начала действия сертификата соответствия.
Данные будут храниться в реестре в течение одного года от даты отмены, прекращения действия сертификата соответствия. После истечения указанного срока информация о производителях органической продукции переносится в архивную базу данных реестра.
Постановление вступает в силу с 18 ноября 2019 г.
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