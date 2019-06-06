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МЧС ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНПРОЦЕДУР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
13:55 06.06.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ разработан с целью повышения уровня обеспечения промышленной безопасности и защищенности объектов, инфраструктуры и третьих лиц от деятельности, связанной с опасными производственными и/или потенциально опасными объектами, а также техническими устройствами, эксплуатируемыми в составе таких объектов, предупреждения аварий, инцидентов на указанных объектах.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 6 до 20 июня 2019 г. на электронный адрес: .
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