Постановлением Совета министров Беларуси от 4 июня 2019 года № 362 утвержден комплекс мер по подготовке народного хозяйства к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным Правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено с учетом результатов функционирования в отопительном сезоне 2019/2020 года источников электрической и тепловой энергии, газовых, электрических и тепловых сетей, объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, организаций до 15 июня 2019 г. разработать и до 30 сентября 2019 г. реализовать организационно-технические мероприятия, обеспечивающие устойчивое и надежное топливо- и энергоснабжение потребителей в осенне-зимний период 2019/2020 года.

Постановлением установлены задания по замене и строительству тепловых сетей, определены объемы создаваемых к началу отопительного сезона запасов топочного мазута, а также создаваемых на 1 октября 2019 г. запасов древесного топлива (сырья) для организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Определены рекомендуемые объемы закупки в 2019 году топливоснабжающими организациями, находящимися в коммунальной собственности, торфяных брикетов у организаций, входящих в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации "Белтопгаз".

Кроме этого, утвержден перечень котельных, имеющих повышенный расход топлива и электрической энергии, на которых запланировано завершение в 2019 году работ по оптимизации режимов, а также состава основного и вспомогательного оборудования.

Министерству энергетики поручено обеспечить в подчиненных организациях к началу отопительного сезона готовность электрических станций, тепло- и электрогенерирующих установок и оборудования, газовых, тепловых и электрических сетей к работе в период максимальных нагрузок.

Также при участии концерна "Белнефтехим", республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных Правительству, облисполкомов и Минского горисполкома необходимо разработать до 1 сентября 2019 г. варианты топливоснабжения и режимов энергоснабжения потребителей в осенне-зимний период 2019/2020 года в условиях возможного снижения поставок энергоносителей, а также в случаях возникновения аварийных ситуаций и резкого похолодания.

Кроме того, Минэнерго поручено по согласованию с облисполкомами и Минским горисполкомом до 1 сентября 2019 г. утвердить графики ограничения и отключения потребителей электрической и тепловой энергии от электрических и тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций.

Министерству по чрезвычайным ситуациям предстоит провести мероприятия технического (технологического, поверочного) характера по котельным, снабжающим тепловой энергией объекты жилищного фонда, а также объекты социального и культурно-бытового назначения. Также МЧС совместно с Минэнерго будет осуществлять контроль за реализацией мероприятий по оснащению организаций автономными источниками электрической энергии.

Минэнерго необходимо провести до начала отопительного сезона обследования электро- и (или) теплоустановок, теплоисточников и потребителей тепловой энергии на предмет их готовности к работе в осенне-зимний период, в том числе имеющих электроприемники первой категории надежности электроснабжения, обратив особое внимание на техническое состояние автономных источников электроснабжения, возможность их подключения к объектам жизнеобеспечения населения, оснащенность и работоспособность устройств автоматического ввода резерва.

Республиканским органам госуправления совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом необходимо завершить до 20 сентября 2019 г. подготовительные работы к осенне-зимнему периоду и обеспечить оформление до 30 сентября 2019 г. актов проверки готовности и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии и теплоисточников, а также организаций, транспортирующих тепловую энергию.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить своевременное финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социального и культурно-бытового назначения к отопительному сезону 2019/2020 года в пределах средств, предусмотренных на эти цели.

Наряду с этим, облисполкомы и Мингорисполком совместно с Минэнерго, Минлесхозом и другими республиканскими органами госуправления и иными госорганизациями, подчиненными Правительству, должны определить до 15 июня 2019 г. потребность населения и организаций, финансируемых за счет средств местных бюджетов, в торфяных брикетах, каменном угле и древесном топливе на предстоящий отопительный сезон и принять необходимые меры по ее удовлетворению.

"Белнефтехиму" к осенне-зимнему периоду необходимо организовать производство и создание необходимых запасов зимнего дизельного топлива, поставку его потребителям и на автозаправочные станции общего пользования для обеспечения работы транспортного комплекса.

Министерству экономики поручено обобщить информацию и 10 сентября 2019 г. внести в Совет министров необходимые материалы о готовности республики к работе в предстоящий отопительный сезон.