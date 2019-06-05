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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОЯВЯТСЯ В БЕЛАРУСИ
09:23 06.06.2019
В Беларуси вводятся новые виды технических нормативных правовых актов – строительные нормы и правила. Соответствующий указ № 217 Александр Лукашенко подписал 5 июня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, новые документы будут разработаны и утверждены в целях создания в стране прогрессивной системы технического нормирования, перехода к гибким и упрощенным нормам проектирования, позволяющим применять при строительстве современные технологии, решения, материалы.
Указом определено, что строительные нормы Беларуси (СНБ) – это требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения. А строительные правила Республики Беларусь (СПБ) – это способы достижения строительных норм. Применяться СПБ будут на добровольной основе.
Названные документы будут утверждаться Министерством архитектуры и строительства после согласования с межведомственным советом, создаваемым Советом министров. До 1 января 2020 года поручено утвердить строительные нормы, после чего Минстройархитектуры определит и правила.
Технические нормативные правовые акты иных государственных органов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, подлежат признанию утратившими силу после введения в действие СНБ и СПБ.
Для проектной документации, находящейся в стадии разработки, и объектов, строительство которых начато до введения в действие СНБ и СПБ, предусмотрен переходный период.
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