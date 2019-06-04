Беларусь вводит временное лицензирование экспорта льноволокна за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в постановлении № 349 Совета министров от 1 июня 2019 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, льноволокно будет экспортироваться из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС по разовым лицензиям, выдавать которые уполномочено Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна согласовывается при наличии соглашения об условиях поставок льноволокна, заключенного между концерном, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами.

На Министерство иностранных дел возложена обязанность уведомить Евразийскую экономическую комиссию о лицензировании экспорта льноволокна и внести на рассмотрение предложение о применении другими государствами – членами ЕАЭС аналогичных мер.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.