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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЧАСТЬ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ БАНЬ В БЕЛАРУСИ БУДЕТ ВОЗМЕЩАТЬСЯ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
18:09 04.06.2019

Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №41 от 24 мая 2019 г. утвердило порядок планирования и финансирования расходов по оказанию услуг бань общего пользования и душевых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, часть расходов по оказанию населению услуг бань общего пользования (за исключением разрядов первого и высшего) и душевых, расположенных в населенных пунктах и на территории вне населенных пунктов (по перечню, определяемому областными исполнительными комитетами), которые не возмещаются тарифами для населения и другими собственными доходами, подлежит возмещению за счет средств местных бюджетов, предусмотренных на эти цели решениями местных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год.

Согласно постановлению, размер направляемых на возмещение бюджетных средств определяется исходя из норматива бюджетных субсидий на одну человеко-помывку, рассчитанного городскими (городов областного подчинения), районными исполнительными комитетами. При этом он не должен превышать 60% расходов по оказанию населению услуг бань, с учетом уровня рентабельности не более 10%.

Расходы по оказанию населению услуг бань будут планироваться организациями на основе фактической калькуляции расходов, сформированной в соответствии с Инструкцией о порядке планирования расходов по оказанию населению услуг бань, утвержденной настоящим постановлением.

Реализация норм постановления позволит избежать необоснованного роста затрат на оказание услуг бань, будет способствовать обеспечению населения Беларуси, проживающего в сельской местности, качественными услугами бань по доступным ценам, а также позволит направлять средства местных бюджетов на возмещение части затрат предприятий, не возмещаемых установленными тарифами.
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