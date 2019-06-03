Министерство транспорта и коммуникаций подготовило проект постановления «Об утверждении форм билета на международные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении и багажной квитанции на международные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, проект постановления разрабатывается в соответствии с Планом работы республиканских органов государственного управления по реализации отсылочных и (или) бланкетных норм, содержащихся в законодательных актах, включенных в Свод законов Беларуси, утвержденным распоряжением Премьер-министра Беларуси №75р от 21 марта 2019 г.

Проект постановления предусматривает установление форм бланков билетов и багажных квитанций, формы (образца) электронного билета на международные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении (часть пятая статьи 35 закона №283-З от 14 августа 2007 г. «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках»).

Высказать предложения по проекту желающие могут до 10 июня включительно, направив письмо на электронный адрес: .