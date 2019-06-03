Министерство финансов проводит публичное обсуждение проекта постановления Совета министров «О реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий» путем его размещения в открытом доступе в разделе «Новости» на официальном сайте Минфина.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, проектом предлагается с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. реализовать пилотный проект по маркировке кодами идентификации ювелирных и других бытовых изделий.

Реализация пилотного проекта предусматривается на добровольной основе. Порядок участия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот ювелирных изделий, в пилотном проекте, в том числе порядок их регистрации, будет определен Минфином в правилах реализации пилотного проекта.

Предложения по проекту принимаются до 9 июня в электронном виде на электронную почту с пометкой «Обсуждение проекта по маркировке».