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МИНФИН ДО 9 ИЮНЯ ПРИНИМАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПИЛОТНОМУ ПРОЕКТУ ПО МАРКИРОВКЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
16:46 03.06.2019
Министерство финансов проводит публичное обсуждение проекта постановления Совета министров «О реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий» путем его размещения в открытом доступе в разделе «Новости» на официальном сайте Минфина.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, проектом предлагается с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. реализовать пилотный проект по маркировке кодами идентификации ювелирных и других бытовых изделий.
Реализация пилотного проекта предусматривается на добровольной основе. Порядок участия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот ювелирных изделий, в пилотном проекте, в том числе порядок их регистрации, будет определен Минфином в правилах реализации пилотного проекта.
Предложения по проекту принимаются до 9 июня в электронном виде на электронную почту с пометкой «Обсуждение проекта по маркировке».
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