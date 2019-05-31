Совет Республики на заседании 31 мая одобрил поправки в законы о трансплантации и о вспомогательных репродуктивных технологиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства образования, новации депутатам представил министр здравоохранения Валерий Малашко.

По его словам, «законопроект об изменении закона о вспомогательных репродуктивных технологиях - прогрессивный».

В интервью журналистам министр рассказал, что «развитие вспомогательных репродуктивных технологий и расширение практики их применения потребовали пересмотра законодательных актов, регулирующих их применение. Поправки разработаны с учетом международной практики и обращений людей».

Так, в проекте закона предлагается увеличить возрастной порог для доноров половых клеток и для суррогатных матерей. Женщинам, которым предстоят медицинские вмешательства, способные повлиять на детородную функцию, планируется предоставить право законсервировать яйцеклетки. В статью «Донорство половых клеток» предлагается внести изменение по увеличению возраста мужчин, дополнение по неанонимным донорам яйцеклеток, которым может быть женщина в возрасте до 49 лет. «Вносимые изменения и дополнения позволят совершенствовать правовое регулирование отношений в области применения ВРТ и обеспечить конституционные права граждан с проблемами деторождения на охрану здоровья и получение медицинской помощи», - сказал министр.

Отметим, что за прошедший год с применением методов экстракорпорального оплодотворения родилось 1 109 детей.

О поправках в закон о трансплантации органов и тканей человека рассказал журналистам директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Олег Руммо.

По его словам, "планируется расширить пул живых родственных доноров. Сейчас в него входят близкие родственники - родители, дети, родные братья и сестры. К ним предлагается добавить двоюродных братьев, сестер и др. Планируется также узаконить перекрестную трансплантацию".

Олег Руммо пояснил, что в Беларуси небольшие семьи, и потому найти абсолютно здоровых людей, которые готовы пожертвовать органы своим близким, достаточно сложно. Из-за этого количество трансплантаций от живых доноров в стране существенно ниже по сравнению с европейскими показателями. Менее 2% операций по трансплантации почки выполняется от живых доноров, отметил он. В законопроекте уточнены вопросы, связанные с Единым регистром трансплантаций, также регламентированы вопросы международного сотрудничества в области обмена органами и тканями. Белорусские специалисты - активные члены мирового европейского трансплантационного сообщества, в частности организации Foedus. Стороны заинтересованы в обмене донорскими органами на взаимовыгодной и безвозмездной основе. Для этого нужно иметь четкую законодательную базу, подчеркнул Олег Руммо.