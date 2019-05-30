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В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
09:52 31.05.2019
В Беларуси совершенствуется система стимулирования спортсменов для достижения ими высоких результатов в олимпийских дисциплинах. Соответствующий указ № 201 Александр Лукашенко подписал 30 мая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в документе пересмотрены размеры именных стипендий, призов и вознаграждений, выплачиваемых спортсменам за достижение высоких результатов на международных соревнованиях. В перечень состязаний, за успешное участие в которых выплачиваются именные стипендии и выдаются призы, включены Европейские игры.
Кроме того, предусматривается продление выплаты именной стипендии на срок до одного года атлетам, получившим травму и по этой причине не имеющим возможности подтвердить высокий результат, что позволит создать необходимые условия для восстановления спортсменов.
В дополнение к призам за высокие спортивные результаты, установленные для атлетов с нарушением зрения, указом определены размеры призов и для ведущих их по дистанции спортсменов-лидеров.
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