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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ИЮНЯ БЕЛАРУСЬ ПОВЫШАЕТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
16:05 30.05.2019
Постановлением правительства № 342 от 30 мая 2019 г. в Беларуси повышены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Согласно документу ставка экспортной пошлины составит: на сырую нефть – $110,4 за 1 т (ранее – $104,6); на прямогонный бензин – $60,7 за 1 т (ранее – $57,5); на товарные бензины – $33,1 за 1 т (ранее – $31,3); на легкие, средние дистилляты – $33,1 за 1 т (ранее – $31,3); на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $33,1 за 1 т (ранее – $31,3).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу с 1 июня 2019 г.
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 апреля (постановление Совета vинистров от 25 апреля 2019 г. № 262). Тогда они также были повышены.
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