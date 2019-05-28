В Беларуси будут разрабатываться единые приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности. Это предусмотрено указом № 197, который подписал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Государственный комитет по науке и технологиям и Национальная академия наук Беларуси совместно с заинтересованными будут разрабатывать единые приоритетные направления сроком на пять лет. Они станут основой для формирования государственной политики в сферах научной, научно-технической и инновационной деятельности. Утверждать единые приоритетные направления будет глава государства.

Отдельные нормы указа направлены на совершенствование системы планирования и реализации наиболее значимых научных и научно-технических проектов, а также деятельности НАН Беларуси.

Документом закрепляется внесение изменений в Устав Национальной академии наук Беларуси, уточняются ее задачи и функции по координации научных исследований и внедрению отечественных технологий в экономику, проведению социологических опросов и исследований. Совершенствуется процедура выборов действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов НАН.

Кроме того, Национальная академия наук определена в качестве организации, ответственной за выполнение обязательств, которые приняла Беларусь согласно протоколу по охране окружающей среды к договору об Антарктике.