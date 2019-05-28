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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ БУДУТ РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ ЕДИНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
09:23 29.05.2019
В Беларуси будут разрабатываться единые приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности. Это предусмотрено указом № 197, который подписал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Государственный комитет по науке и технологиям и Национальная академия наук Беларуси совместно с заинтересованными будут разрабатывать единые приоритетные направления сроком на пять лет. Они станут основой для формирования государственной политики в сферах научной, научно-технической и инновационной деятельности. Утверждать единые приоритетные направления будет глава государства.
Отдельные нормы указа направлены на совершенствование системы планирования и реализации наиболее значимых научных и научно-технических проектов, а также деятельности НАН Беларуси.
Документом закрепляется внесение изменений в Устав Национальной академии наук Беларуси, уточняются ее задачи и функции по координации научных исследований и внедрению отечественных технологий в экономику, проведению социологических опросов и исследований. Совершенствуется процедура выборов действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов НАН.
Кроме того, Национальная академия наук определена в качестве организации, ответственной за выполнение обязательств, которые приняла Беларусь согласно протоколу по охране окружающей среды к договору об Антарктике.
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