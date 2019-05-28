С 27 июля начинает действовать запрет на курение, в том числе и электронных сигарет, в поездах международных линий, следующих по территории Республики Беларусь. Данная норма закреплена Положением о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака, утвержденного декретом № 2 от 24.01.2019.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, сейчас в пассажирских поездах международных линий, следующих по территории Беларуси, курить разрешено в местах специально для этого предназначенных (не рабочий тамбур). В поездах региональных, межрегиональных и городских линий, курсирующих в пределах нашей страны, запрет действует уже давно.

Согласно декрету № 2, предусмотрен запрет на курение и в зонах обслуживания пассажиров на железнодорожных станциях, кроме мест специально для этого предназначенных. Они обозначены соответствующими информационными табличками.