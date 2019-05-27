Приказом Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси № 171-Ц от 27.05.2019 внесены изменения в Инструкцию о порядке получения квалификации машиниста работниками организаций железнодорожного транспорта общего пользования и выдачи им свидетельства на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом, удостоверения на право управления специальным железнодорожным подвижным составом, лишения права управления транспортными средствами железнодорожного транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций, приказ разработан в целях совершенствования организации работы по проведению для работников организаций железнодорожного транспорта теоретических испытаний на право управления специальным железнодорожным подвижным составом и порядка выдачи свидетельства на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом, вкладыша к нему, удостоверения на право управления специальным железнодорожным подвижным составом, а также в связи с необходимостью приведения некоторых положений Инструкции в соответствие с практикой ее применения на Белорусской железной дороге.

Пункт 7 Инструкции приводится в соответствие с пунктами 20 и 21 Положения о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих, утвержденного постановлением Совета министров от 15 июля 2011 г. № 954, согласно которым итоговая аттестация слушателей проводится в форме квалификационного экзамена, для проведения квалификационных экзаменов создаются квалификационные комиссии.

Изменения в пункт 11 Инструкции вызваны практикой применения. Состав комиссии по проведению теоретических испытаний, а также его председатель будут определяться в зависимости от типа подвижного состава на право управления которым проводятся теоретические испытания.

«До настоящего времени предусматривалось, что председателем комиссии назначаелся начальник либо заместитель начальника службы локомотивного хозяйства. Однако, при сдаче теоретических испытаний, например, машинистами железнодорожно-строительных машин, которые должны иметь знания по устройству и управлению железнодорожно-строительными машинами различных типов и назначения, по технологии ремонта и текущего содержания верхнего строения железнодорожных путей, искусственных сооружений, земляного полотна и балластной призмы, целесообразней назначить председателем комиссии начальника структурного подразделения Управления Белорусской железной дороги, курирующего путевое хозяйство», - отметил начальник отдела железнодорожного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Дубина Юрий.

Изменения в пункт 18 Инструкции внесены с учетом того, что согласно Инструкции комиссией Управления Белорусской железной дороги проводятся теоретические испытания для работников, указанных в абзацах третьем-шестом пункта 9 Инструкции, для работников, указанных в абзаце втором данного пункта, теоретические испытания проводятся квалификационной комиссией Дорожного центра по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров государственного объединения «Белорусская железная дорога».

В соответствии с установленной формой протокола заседания комиссии (приложение 2 к Инструкции) оформляются результаты решения комиссии, которые включают оценку теоретических испытаний и решение комиссии.

В целях установления единого порядка организации работы комиссий, а также оформления и хранения сопровождающей документации (протоколов, актов, справок, журналов и др.), пунктом 22 Инструкции полномочия по определению такого порядка делегированы Начальнику Белорусской железной дороги.