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МАРТ УСТАНОВИЛО ТАРИФЫ НА ПРОКАЧКУ НЕФТИ В РФ
10:45 28.05.2019

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 42 от 24 мая 2019 г. установлены тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" на своей территории, в том числе реверсом в направлении российской станции "Унеча".

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале постановлению, транспортировка нефти по маршруту Унеча (Высокое) – станция "Мозырь" теперь стоит 70 российских рублей 44 копейки за тонну нетто (без налога на добавленную стоимость), по маршруту Унеча (Высокое) – "Кобрин" (на границе Беларуси с Польшей) – 330 рублей 53 копейки.

Аналогичные тарифы установлены на реверс в направлении российской станции "Унеча".

Транспортировка нефти по маршруту Унеча (Высокое) – Полоцк-Невель – 191 российский рубль 2 копейки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 мая 2019 года, и действует до 1октября 2019 года.
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