|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ, РЕГИСТРАЦИИ, ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 5 ИЮНЯ
10:22 28.05.2019
На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения».
Организатор общественного обсуждения – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси 27 мая по 5 июня 2019 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2019
Курсы в банках
на 28.05.2019
Конвертация в банках
на 28.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте