НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ, РЕГИСТРАЦИИ, ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 5 ИЮНЯ

10:22 28.05.2019 На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения». Организатор общественного обсуждения – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси 27 мая по 5 июня 2019 года.