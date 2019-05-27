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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ, РЕГИСТРАЦИИ, ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 5 ИЮНЯ
10:22 28.05.2019

На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения».

Организатор общественного обсуждения – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси 27 мая по 5 июня 2019 года.
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