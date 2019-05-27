Постановлением Совета министров № 334 от 25 мая 2019 года установлен временный запрет на вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС необработанных шкур крупного рогатого скота, происходящих с белорусской территории, при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Министерству иностранных дел Беларуси поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении запрета и внести на ее рассмотрение предложение о введении данной меры на таможенной территории ЕАЭС.

Документ принят в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и указом от 5 апреля 2016 г. № 124 ”О государственном регулировании внешнеторговой деятельности“.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.