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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВВЕДЕН ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ НЕОБРАБОТАННЫХ ШКУР КРС ИЗ БЕЛАРУСИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕАЭС
09:40 28.05.2019
Постановлением Совета министров № 334 от 25 мая 2019 года установлен временный запрет на вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС необработанных шкур крупного рогатого скота, происходящих с белорусской территории, при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Министерству иностранных дел Беларуси поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении запрета и внести на ее рассмотрение предложение о введении данной меры на таможенной территории ЕАЭС.
Документ принят в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и указом от 5 апреля 2016 г. № 124 ”О государственном регулировании внешнеторговой деятельности“.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.
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