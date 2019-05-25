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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ЭКСПОРТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

13:38 27.05.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров Беларуси «О лицензировании экспорта отдельных видов лесоматериалов». Организатор публичного обсуждения проекта – Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 мая по 7 июня 2019 года включительно.