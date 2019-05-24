|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ТАРИФАХ НА РИЭЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 3 ИЮНЯ
11:54 27.05.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О тарифах на риэлтерские услуги и порядке их оплаты».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект разработан с целью совершенствования системы и порядка оплаты риэлтерских услуг, отмены государственного регулирования цен на риэлтерские услуги, связанные с объектами нежилого фонда, а также на риэлтерские услуги, оказываемые юридическим лицам.
Организатор публичного обсуждения проекта – Министерство юстиции Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 мая по 3 июня 2019 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2019
Курсы в банках
на 27.05.2019
Конвертация в банках
на 27.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте