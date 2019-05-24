На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О тарифах на риэлтерские услуги и порядке их оплаты».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект разработан с целью совершенствования системы и порядка оплаты риэлтерских услуг, отмены государственного регулирования цен на риэлтерские услуги, связанные с объектами нежилого фонда, а также на риэлтерские услуги, оказываемые юридическим лицам.

Организатор публичного обсуждения проекта – Министерство юстиции Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 мая по 3 июня 2019 года.