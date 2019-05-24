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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 3 ИЮНЯ ПРОДЛИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ УЧЕТА ДОБЫТОЙ ТОПЛЯКОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ
10:56 27.05.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрено утверждение формы первичного учетного документа – журнала учета добытой топляковой древесины, а также введение административной процедуры по согласованию работ по добыче топляковой древесины, в том числе мореного дуба.
Организатор публичного обсуждения проекта – Министерство природных ресурсов и окружающей среды.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 24 мая по 3 июня 2019 года включительно на электронный адрес: .
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