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РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВМИНА ВЫНЕСЕН НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

09:49 27.05.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462», которым регулируются отношения в области использования и охраны земель. Организатор публичного обсуждения - Государственный комитет по имуществу. Обсудить документ можно до 1 июня 2019 года (включительно).