|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОПРЕДЕЛЕНА КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛЯ ДОЛЖНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ АО
17:06 24.05.2019
Постановление Министерства труда и социальной защиты № 20 от 4 мая 2019 года, которым определена квалификационная характеристика для должности корпоративного секретаря АО, вступило в силу 19 мая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, появление должности корпоративного секретаря АО в категории «специалисты» выпуска 1 ЕКСД связано с процессом активизации и дальнейшего совершенствования в Республике Беларусь практики корпоративного управления – необходимой составляющей развития предприятия и привлечения инвестиций и позволяет теперь АО с любой формой собственности нанимать сотрудников на работу в данной должности.
Функции корпоративного секретаря довольно обширны и включают в себя организационные, контрольные, информационные и др. Квалификационная характеристика должности «Корпоративный секретарь акционерного общества» включена в раздел II «Специалисты» выпуска 1 ЕКСД, утвержденного постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 декабря 1999 года № 159.
Квалификационным требованием к соискателю заявлено только наличие высшего образования, опыт работы не требуется.
Для корпоративного секретаря предусмотрены следующие должностные обязанности:
осуществляет работу по организации эффективного взаимодействия между органами управления АО, комитетами при наблюдательном совете;
обеспечивает организацию подготовки и проведения общих собраний акционеров;
обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых общим собранием акционеров;
оформляет протокол общего собрания акционеров и другие документы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
обеспечивает сохранность документов, связанных с деятельностью общего собрания акционеров, и доступ акционеров к содержащейся в них информации и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2019
Курсы в банках
на 24.05.2019
Конвертация в банках
на 24.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте