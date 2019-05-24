Постановление Министерства труда и социальной защиты № 20 от 4 мая 2019 года, которым определена квалификационная характеристика для должности корпоративного секретаря АО, вступило в силу 19 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, появление должности корпоративного секретаря АО в категории «специалисты» выпуска 1 ЕКСД связано с процессом активизации и дальнейшего совершенствования в Республике Беларусь практики корпоративного управления – необходимой составляющей развития предприятия и привлечения инвестиций и позволяет теперь АО с любой формой собственности нанимать сотрудников на работу в данной должности.

Функции корпоративного секретаря довольно обширны и включают в себя организационные, контрольные, информационные и др. Квалификационная характеристика должности «Корпоративный секретарь акционерного общества» включена в раздел II «Специалисты» выпуска 1 ЕКСД, утвержденного постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 декабря 1999 года № 159.

Квалификационным требованием к соискателю заявлено только наличие высшего образования, опыт работы не требуется.

Для корпоративного секретаря предусмотрены следующие должностные обязанности:

осуществляет работу по организации эффективного взаимодействия между органами управления АО, комитетами при наблюдательном совете;

обеспечивает организацию подготовки и проведения общих собраний акционеров;

обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых общим собранием акционеров;

оформляет протокол общего собрания акционеров и другие документы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

обеспечивает сохранность документов, связанных с деятельностью общего собрания акционеров, и доступ акционеров к содержащейся в них информации и др.