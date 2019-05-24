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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРОЕКТ ЗАКОНА БЕЛАРУСИ «О ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ» ПРЕДЛАГАЕТ РЯД НОВОВВЕДЕНИЙ
14:38 24.05.2019

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва на заседании 23 мая приняли во втором чтении проект закона «О почтовой связи».

Как сообщает сайт Палаты представителей, целями подготовки законопроекта являются приведение положений Закона «О почтовой связи» в соответствие с актами Всемирного почтового союза, согласование его положений с иными законодательными актами, а также совершенствование отдельных норм с учетом правоприменительной практики.

Документом предлагается ряд нововведений, направленных на учет новых условий социально-экономического развития, усиление гарантий права граждан свободно передавать, получать и распространять информацию, расширение перечня услуг почтовой связи, оказываемых пользователям, и улучшение их обслуживания.

Наиболее важными новеллами законопроекта являются:

регламентация понятия «национальная почтовая электронная система» с учетом ее разграничения с иными существующими в стране наработками в сфере информационно-коммуникационных технологий и информационного взаимодействия;

введение термина «гибридное отправление» для законодательного оформления новой услуги, внедряемой в стране, предоставляющей возможность пользователям услуг почтовой связи отправлять и получать почтовые отправления в удобной для них форме;

совершенствование такого вида почтовой связи, как курьерская связь;

урегулирование вопросов использования почтоматов, обеспечивающих автоматизацию приема и (или) хранения, доставки (вручения) почтовых отправлений;

введение классификации почтовых отправлений, основанной на скорости их обработки и содержании вложений (документы или товары), а также классификации отправлений письменной корреспонденции в зависимости от их формата;

закрепление возможности получения адресатами в их абонементные почтовые ящики мелких пакетов, что сократит количество случаев необходимости посещения почтового отделения;

урегулирование вопросов, связанных со сроками предъявления претензий в связи с недоставкой или нарушением сроков доставки печатных средств массовой информации;

определение порядка осуществления сбора, обработки, хранения и использования информации о персональных данных физических лиц — пользователей услуг почтовой связи, в том числе в трансграничном контексте;

обеспечение возможности использования почтовых ящиков национального оператора почтовой связи на территории Беларуси другими операторами почтовой связи на договорной основе;

закрепление возможности установки на территории садоводческих товариществ, дачных кооперативов абонентских почтовых шкафов за счет этих товариществ, кооперативов для пользования адресатами, проживающими на их территории, услугами почтовой связи, то есть при наличии реальной потребности в получении таких услуг.
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