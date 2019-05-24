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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ СОЗДАДУТ МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ КОМИССИЮ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
13:46 24.05.2019

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва на заседании 23 мая приняли в первом чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Как сообщает сайт Палаты представителей, корректировка закона направлена на приведение его в соответствие с изменениями, произошедшими в законодательстве, и совершенствование правоприменительной практики.

Законопроектом введены следующие правовые новации:

расширен перечень лиц, осуществляющих финансовые операции;

введена норма о создании в Беларуси межведомственной комиссии по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения как межведомственного координационного органа. Полномочия на утверждение состава и положения о комиссии делегированы правительству Беларуси;

детализирован механизм идентификации участников финансовых операций;

оптимизирован перечень лиц, имеющих право действовать от имени организации, в отношении которых устанавливаются идентификационные данные;

определен перечень клиентов-организаций, в отношении которых сведения о бенефициарных владельцах не устанавливаются;

предусмотрены различные перечни сведений, сопровождающих финансовые операции, связанные с банковскими, денежными, а также почтовыми денежными переводами по поручению отправителя (плательщика), для сумм менее 100 базовых величин, и сумм, равных или превышающих 100 базовых величин;

на Министерство юстиции возложены функции по определению состава, порядка хранения и доведения до всеобщего сведения общественными объединениями и фондами отчетности о своей деятельности и иных сведений, необходимых для принятия мер по предотвращению финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

уточнены компетенции Национального банка в части контроля за деятельностью ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по соблюдению им законодательства о предотвращении легализации преступных доходов;

уточнен круг органов, которым предоставлено право осуществлять контроль за соблюдением подконтрольными лицами законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения и др.
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