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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


БЕЛОРУСАМ ПОЗВОЛЯТ ХРАНИТЬ СВОИ ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ БЕЗ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ
13:14 24.05.2019

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва на заседании 23 мая приняли во втором чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных технологиях».

Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроект разработан в целях совершенствования норм закона «О вспомогательных репродуктивных технологиях» с учетом практики его применения.

Проектом закона, в частности, предлагается уточнить порядок применения вспомогательных репродуктивных технологий, конкретизировать требования, предъявляемые к донорам половых клеток, закрепить право лиц, не имеющих медицинских показаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий, на хранение половых клеток, детализировать положения, касающиеся создания единого регистра доноров половых клеток, регламентировать вопросы международного сотрудничества, а также установить ответственность за нарушение законодательства о вспомогательных репродуктивных технологиях.
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