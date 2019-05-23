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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТОЧНЯТ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ГОСКОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12:38 24.05.2019
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва на заседании 23 мая приняли в первом чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об основах транспортной деятельности».
Как сообщает сайт Палаты представителей, целями подготовки законопроекта являются приведение закона «Об основах транспортной деятельности» в соответствие с декретом №7 от 23 ноября 2017 г. «О развитии предпринимательства», указом №376 от 16 октября 2017 г. «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» и законом «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия», а также согласование закона с международно-правовыми документами, составляющими право Евразийского экономического союза.
В проекте закона уточняются положения по осуществлению государственного контроля (надзора) в области транспортной деятельности, а также в части оценки соответствия техническим требованиям в области транспортной деятельности, предусмотренным международными договорами Беларуси, техническими регламентами Таможенного союза и Евразийского экономического союза, международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.
Законопроект не предполагает изменения условий осуществления предпринимательской деятельности.
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