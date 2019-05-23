НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УКАЗА О МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ МОЖНО НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ ДО 1 ИЮНЯ

11:49 24.05.2019 На общественное обсуждение вынесен проект указа «О маркировке товаров». Организатор публичного обсуждения проекта – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору общественного обсуждения с 23 мая по 1 июня 2019 г. на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение проекта Указа».