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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УКАЗА О МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ МОЖНО НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ ДО 1 ИЮНЯ
11:49 24.05.2019
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О маркировке товаров».
Организатор публичного обсуждения проекта – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору общественного обсуждения с 23 мая по 1 июня 2019 г. на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение проекта Указа».
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