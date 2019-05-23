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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОХОДИТ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ОТНОШЕНИЯ ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ

09:49 24.05.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462», которым регулируются отношения в области использования и охраны земель. Организатор публичного обсуждения проекта – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 23 мая по 1 июня 2019 года (http://forumpravo.by/forums/npa.aspx?forum=15&topic=12419).