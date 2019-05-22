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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЗДРАВ СОСТАВИЛ НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА
09:49 23.05.2019
Постановлением Министерства здравоохранения № 27 от 10 апреля 2019 г. утвержден новый перечень лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача.
Согласно документу, гомеопатические лекарственные средства реализуются без рецепта врача (исключение – гомеопатические лекарственные средства в лекарственных формах, предназначенных для инъекций).
Постановление Министерства здравоохранения от 5 июня 2012 г. № 55 «Об установлении перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача» признано утратившим силу.
Подробно с изменениями, внесенными Минздравом, можно ознакомиться здесь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу через месяц после официального опубликования.
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