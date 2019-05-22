НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

МИНЗДРАВ СОСТАВИЛ НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА

09:49 23.05.2019 Постановлением Министерства здравоохранения № 27 от 10 апреля 2019 г. утвержден новый перечень лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача. Согласно документу, гомеопатические лекарственные средства реализуются без рецепта врача (исключение – гомеопатические лекарственные средства в лекарственных формах, предназначенных для инъекций). Постановление Министерства здравоохранения от 5 июня 2012 г. № 55 «Об установлении перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача» признано утратившим силу. Подробно с изменениями, внесенными Минздравом, можно ознакомиться здесь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу через месяц после официального опубликования.