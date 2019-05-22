В соответствии с постановлением Министерства транспорта и коммуникаций №10 от 06.03.2019 г. с 23 мая по 31 августа при дневной температуре воздуха выше 25˚С на республиканских дорогах с асфальтобетонным покрытием устанавливается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн. Такие ограничения действуют с 11.00 до 20.00 включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, указанные ограничения не распространяются на платные автомобильные дороги и участки платных автомобильных дорог по перечню, прописанному в соответствующем приложении к постановлению.

Кроме того, ограничения не распространяются на:

транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, битумов дорожных, бетонных и асфальтобетонных смесей, опасных грузов, зерна, комбикормов, семян рапса, семенного фонда, молока и молочных продуктов, а также грузов, перевозимых в транспортных средствах с изотермическим кузовом, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов;

транспортные средства, осуществляющие перевозки отходов животного происхождения для их утилизации и (или) переработки;

транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие деятельность по содержанию, ремонту и развитию (возведению, реконструкции) автомобильных дорог общего пользования;

транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий.

На автомобильных дорогах установлены соответствующие временные дорожные знаки, для транспортных средств, попадающих под ограничения, определены площадки и места отстоя. За передвижением «тяжеловесов» будет организован постоянный контроль.

Временные ограничения обусловлены тем, что при высоких положительных температурах деформационные и прочностные свойства покрытий, содержащих органические вяжущие, существенно ухудшаются. Асфальтобетонное покрытие под воздействием повышенных осевых нагрузок транспорта деформируется, что приводит к образованию вмятин, сдвигов, наплывов, волн бугров и впадин, к появлению колейности. Поэтому в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог принимается решение об ограничении движения автотранспорта в особый период сложных метеорологических условий. Подобная практика принята во многих странах со схожими климатическими условиями.