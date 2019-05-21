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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ ПОГАСЯТ ИЗ ГОСБЮДЖЕТА - УКАЗ
16:48 21.05.2019

Указом №181 от 16 мая 2019 года «Об организациях цементной отрасли» предусмотрены меры по оздоровлению ОАО «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельскстройматериалы». Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале 21 мая.

Согласно указу, устанавливаются сроки возмещения задолженности по произведенной в 2015-2019 годах из республиканского бюджета уплате основной суммы долга, процентов, комиссий и иных платежей по кредитам, а также процентов, начисленных Министерством финансов до 1 января 2019 г., в республиканский бюджет:

для ОАО «Белорусский цементный завод» – в 2029-2038 годах;

для ОАО «Кричевцементношифер» – в 2038-2049 годах;

для ОАО «Красносельскстройматериалы» – в 2030-2037 годах.

Платежи, производимые в 2019 – 2024 годах по погашению основного долга, уплате процентов, комиссий и иных платежей по кредиту за счет средств республиканского бюджета на обслуживание и погашение внешнего государственного долга, подлежат возмещению ОАО «Кричевцементношифер» в 2038-2049 годах.

Возмещение задолженности осуществляется названными обществами ежегодно до 31 августа в размере не менее 5% от общей суммы задолженности в соответствии с графиками, согласованными с Министерством финансов.

Проценты с суммы данной задолженности с 1 января 2019 г. не начисляются и не взимаются.

По указу ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» предоставят рассрочку ОАО «Белорусский цементный завод» и ОАО «Кричевцементношифер» по 31 декабря 2026 г., ОАО «Красносельскстройматериалы» по 31 декабря 2024 г. погашения задолженности по основной сумме долга по кредитам.

Платежи в погашение указанной рассроченной задолженности осуществляются ежемесячно в соответствии с графиками, согласованными с Беларусбанком, Банком развития и Минфином, с установлением процентной ставки по кредитам:

в белорусских рублях – в размере не более ставки рефинансирования Национального банка;

в долларах США и евро – не более 7% годовых.

ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк БелВЭБ» и ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) предоставят отсрочку ОАО «Красносельскстройматериалы» до 1 января 2025 г. и рассрочку по 31 декабря 2029 г. погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2019 г., ежемесячно в соответствии с графиками, согласованными с указанными банками, с установлением процентной ставки по кредитам:

в белорусских рублях – в размере не более ставки рефинансирования Национального банка;

в долларах США и евро – не более 7% годовых;

в российских рублях – не более 11,5% годовых.

Министерству энергетики поручено предоставить организациям цементной отрасли отсрочку по 31 декабря 2019 г. и рассрочку с 1 января 2020 г. по 30 июня 2023 г. погашения задолженности, образовавшейся на 1-е число месяца, следующего за месяцем вступления в силу настоящего указа, за потребленный природный газ.

Также цементные заводы освобождаются от налога на недвижимость и земельного налога:

ОАО «Белорусский цементный завод» – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2038 г.;

ОАО «Красносельскстройматериалы» – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2037 г.;

ОАО «Кричевцементношифер» – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2049 г.

Персональная ответственность возложена на руководство «Управляющей компании холдинга «БЦК», цементных заводов, Минстройархитектуры и вице-премьера, курирующего строительную отрасль. Виновные деяния должностных лиц, выразившиеся в ненадлежащем или несвоевременном выполнении норм указа, которые повлекли ущерб госсобственности, при наличии оснований, влекут уголовную ответственность, говорится в указе.

Указ вступает в силу после официального опубликования.
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